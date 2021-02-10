Звезда «Моей прекрасной няни» поделилась секретом молодости

Прокофьева поделилась секретом молодости и красоты Instagram/ личная страница Ольги Прокофьевой

Сбалансированное питание, регулярный массаж и горящие глаза являются секретом молодости и красоты. Об этом заявила актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева.

«Залогом прекрасного внешнего вида являются горящие глаза и выражение лица. Не надо забывать, что позитив должен быть на лице всегда, тогда оно становится привлекательнее, уходит возраст», — цитирует актрису «Пятый канал».

Она отметила, что всегда поддерживает себя в форме: мало ест и занимается утренней гимнастикой. Звезда нашла упражнения, которые подходят именно ей. Это легкие отжимания и приседания. «Секрет: когда чистишь зубы можно выполнять упражнение для ног», — подчеркнула актриса. Вместо пластических хирургов артистка посещает косметолога, предпочитает витаминные инъекции и легкий массаж лица. Также Прокофьева раскрыла секрет ухода за кожей зимой. В свой любимый крем она добавляет несколько капель натурального масла.

Ранее Прокофьева рассказала об отношениях с коллегой Анастасией Заворотнюк. Она отметила, что во время съемок «Моей прекрасной няни» актрисы очень сдружились. Позже их жизни разошлись, однако приятельские отношения и «теплая волна от пережитого» сохраняются.