10 февраля 2021

Звезда «Моей прекрасной няни» поделилась секретом молодости

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокофьева поделилась секретом молодости и красоты Instagram/ личная страница Ольги Прокофьевой

Сбалансированное питание, регулярный массаж и горящие глаза являются секретом молодости и красоты. Об этом заявила актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева.

«Залогом прекрасного внешнего вида являются горящие глаза и выражение лица. Не надо забывать, что позитив должен быть на лице всегда, тогда оно становится привлекательнее, уходит возраст», — цитирует актрису «Пятый канал».

Она отметила, что всегда поддерживает себя в форме: мало ест и занимается утренней гимнастикой. Звезда нашла упражнения, которые подходят именно ей. Это легкие отжимания и приседания. «Секрет: когда чистишь зубы можно выполнять упражнение для ног», — подчеркнула актриса. Вместо пластических хирургов артистка посещает косметолога, предпочитает витаминные инъекции и легкий массаж лица. Также Прокофьева раскрыла секрет ухода за кожей зимой. В свой любимый крем она добавляет несколько капель натурального масла.

Ранее Прокофьева рассказала об отношениях с коллегой Анастасией Заворотнюк. Она отметила, что во время съемок «Моей прекрасной няни» актрисы очень сдружились. Позже их жизни разошлись, однако приятельские отношения и «теплая волна от пережитого» сохраняются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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