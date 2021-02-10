Житель Дагестана похоронил вместо своих детей кукол Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Дагестана Дауд Даудов, которому в больнице вместо его якобы умерших детей выдали кукол, рассказал о подробностях инцидента. По его словам, подмену он обнаружил уже на кладбище.

«Отец не только охотно рассказал о произошедшем, но и выразил надежду на то, что резонанс поможет скорее разобраться в этой запутанной истории», — говорится под опубликованной в аккаунте МВД Дагестана в Instagram видеозаписи. На ней Даудов во всех подробностях рассказал, как во время похорон обнаружил игрушки вместо тел своих детей.

По слова мужчины, он стал отцом двух близнецов в ночь со 2 на 3 февраля. Дети были здоровыми. Однако его жена после родов попала в реанимацию и была выписана только 7 февраля. Детей женщине ненадолго принесли на следующий день после выписки. В ночь с 8 на 9 февраля врачи констатировали смерть младенцев от кровоизлияния в мозг на фоне аневризмы.

Далее, по предположению Даудова, врачи заменили его детей на кукол, отдали их матери завернутыми в саван и отправили ее домой. Для похорон выбрали родовое село. Уже во время самой церемонии брат Даудова предложил ему открыть лица младенцев для соблюдения всех традиций. Когда отец это сделал, он увидел, что вместо детей в саваны завернуты куклы.

В опубликованного ранее видео с похорон говорится, что младенцы родились в Ставрополе, в перинатальном центре №1. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров взял дело под личный контроль.

В Минздраве Ставропольского края опровергли информацию об инциденте. По словам представителей ведомства, которые приводит ТАСС, жена Даудова не поступала в региональный перинатальный центр.