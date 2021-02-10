10 февраля 2021

СМИ: россияне побили рекорд по долгам за электричество

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, коммунальные платежи, расчетка, оплата жкх
Россияне в 2020 году задолжали за электричество в четыре раза больше, чем в 2019 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В 2020 году долги россиян за электричество выросли на 12 млрд рублей. Об этом сообщает Центр финансовых расчетов (ЦФР).

«Общий долг потребителей перед энергосбытовыми компаниями в 2020 году достиг 287 млрд рублей. Больше половины, 154 млрд рублей, накопили непромышленные потребители», — цитирует ЦФР «Коммерсант». Долг населения при этом — 66,6 млрд рублей.

Отмечается, что 12 млрд это рекордный рост задолженности с 2012 года. Так, в 2019 году россияне не доплатили за электричество всего 3 млрд, а в 2018 — 6 млрд. Отмечается, что в 2020 году из-за коронавируса граждан запрещено было штрафовать за просрочку платежей. При этом население России стало единственной категорией потребителей, которые нарастили объем получения электроэнергии за кризисный год.

Ранее сообщалось, что россиянам повысят плату за коммунальные услуги после замены счетчиков для электричества, пишут «Дни.ру». Россиянам уже подсказали, как снизить плату за ЖКХ, уточняет «Утро.ру». Также юристы объяснили, как вычислить обман в квитанциях за коммуналку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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