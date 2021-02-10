Свердловские поселки в мороз остались без тепла и энергии

Электро- и теплоснабжение отключились из-за аварии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители ряда поселков в Белоярском районе Свердловской области остались без электричества. Как сообщил URA.RU глава муниципалитета Андрей Горбов, сильный мороз привел к перегрузке и выводу из строя трансформаторов на подстанции. В результате, утром 11 февраля электричество отключилось в селе Косулино, поселках Прохладный, «Просвет», «Солнечная поляна»; авария привела и к отключению отопления.

«Проблемы возникли у энергетиков. В настоящее время аварийные бригады прибыли на место и работают. У энергетиков по нормативу есть два часа на устранение поломки. Если они поймут, что не успевают, подключат резервный генератор», — сообщил мэр. Он добавил, что если аварию не устранят в течение 6 часов, то для местных жителей будет организовано горячее питание.

В целом, отметил Андрей Горбов, с представителями энергоснабжающей организации у муниципалитета отработано конструктивное взаимодействие. В 2021 году в Косулино начнется большая реконструкция электросетей из-за нехватки электроэнергии.

Обновлено в 11:32: Ситуацию прокомментировали в Свердловском филиале ОАО «МРСК Урала». «Сегодня утром из-за неполнофазного режима работы электросети 10 кВ наблюдалось отклонение от нормального уровня напряжения в домах порядка 700 человек населённых пунктов Белоярского городского округа. В течение часа (максимальное время ликвидации) энергетики восстановят нормальный уровень напряжения в домах жителей данных населённых пунктов. Аварийно-восстановительные бригады уже находятся на месте. Ситуация находится на контроле в филиале „Свердловэнерго“», — сообщили в пресс-службе организации.

Обновлено в 11:51: «Свердловэнерго» сообщает, что авария устранена. Электро -и теплоснабжение всех пользователей возобновлено в полном объеме.