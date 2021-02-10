Курганский экс-замгубернатора не признал обвинение в коррупции

Сергей Пугин (справа) назвал обвинение в коррупции враньем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

Бывший замгубернатора Курганской области Сергей Пугин, которого подозревают в коррупции, назвал обвинение враньем. Свою позицию он озвучил 11 февраля на заседании Курганского городского суда, передает корреспондент URA.RU.

«Я не совершал преступления и не имел умысла на причинение ущерба. Не вступал в предварительный сговор. Это вранье. Всегда добросовестно исполнял свои обязанности», — отметил Пугин. По его словам, доказательства, которые использует сторона обвинения, допустимы для административного, а не уголовного дела.

Пугин добавил, что не был наделен полномочиями по контролю за действиями главы района. Суд приобщил речь к материалам дела.

Экс-замгубернатора обвиняют в получении четырех взяток и злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что он с экс-главой Шадринского района Владимиром Осокиным и его бывшим заместителем Вячеславом Розниным с апреля по декабрь 2018 года обеспечил приемку и оплату невыполненных работ по строительству объектов в двух селах Шадринского района. Объекты до сих пор не достроены.

Следствие считает, что Пугин получал взятки от компании «Мультипласт», которая занималась строительством указанных объектов. Ущерб бюджетам оценен в 27 млн рублей. За получение взяток Пугину грозит до 18 лет колонии.