В Кургане бывшему замгубернатора грозит 18 лет тюрьмы

Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении Сергея Пугина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

Прокурор Курганской области Андрей Назаров утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего первого замгубернатора Сергея Пугина и двух экс-руководителей Шадринского района. За четыре взятки Пугину грозит до 18 лет колонии, за злоупотребление полномочиями — до 10 лет колонии, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Андрей Назаров утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего первого заместителя губернатора Курганской области, бывшего главы Шадринского района и его заместителя», — говорится в сообщении. Экс-чиновников обвиняют в злоупотреблении полномочиями, а Пугина — в четырех взятках общей суммой в 760 тысяч рублей.

Следствие установило, что с апреля по декабрь 2018 года экс-чиновники обеспечили приемку и оплату не выполненных работ по строительству объектов в селах Верхозино и Мальцево Шадринского района. Это якобы сделано для создания видимости полного и своевременного освоения денег. К настоящему времени эти объекты не достроены и не сданы в эксплуатацию. Ущерб бюджетам разных уровней оценен в 27 млн рублей.

Также следствие считает, что Пугин получал взятки от экс-директора компании «Мультипласт», которая занималась строительством указанных объектов. Если экс-чиновников признают виновными в злоупотреблениях полномочиями, им грозит до 10 лет лишения свободы. Пугину за взятки грозят до 18 лет колонии и многомиллионный штраф. «По ходатайству следователя на имущество Пугина, других обвиняемых и их родственников наложен арест», — уточнили в пресс-службе следственного управления СК России по Курганской области.

Пугина задержали в апреле 2020 года, сообщало ранее URA.RU. Экс-главе Шадринского района Владимиру Осокину предъявили обвинение в сентябре 2020 года. Его бывшего зама Вячеслава Рознина задержали в декабре 2019 года. Расследованием дела занималось СУ СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками областного УФСБ.