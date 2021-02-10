Главный синоптик предупредил челябинцев о резком изменении погоды

В Челябинской области вновь все растает, а потом замерзнет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К 13 февраля в Челябинске после 30-градусных морозов ожидается потепление до плюсовых температур, которое сменится новым похолоданием. О резких перепадах погоды сообщила URA.RU начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменева.

«В Челябинске к выходным ожидается существенное потепление до плюсовых значений. Оно будет кратковременным и уже на следующей неделе сменится новой волной похолодания», — заявила URA.RU Ячменева.

По мнению главного челябинского синоптика, аномальными февральские перепады температуры пока назвать нельзя. Для этого нужно, чтобы отклонение среднесуточных температур от сезонной нормы в течение пяти дней было как минимум на 7 градусов.

«Февральские температуры пока не побили рекорды прошлых лет. Так абсолютный максимум температуры в Челябинске был в 2004 году и составил 9 градусов тепла. Абсолютный минимум — в 1976 году, когда было 45 градусов мороза», — уточнила URA.RU Ячменева.

Главный областной синоптик добавила, что в последние годы подобные перепады температур происходят все чаще. Это можно объяснить глобальным изменением климата. Так, 2020 год был самым теплым за всю историю наблюдений.