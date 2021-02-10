Тюменский подросток чудом спасся из пожара

14-летний мальчик смог спастись из горящего дома Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Подросток смог спастись из пожара, в котором погибли две его сестры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области. Ведомство проводит проверку по факту возгорания частного дома в одной из деревень региона.

«Сегодня в частном доме в деревне Вармахли Тобольского района произошел пожар, в котором погибла четырехлетняя девочка и ее 21-летняя сестра. Их 14-летнему брату удалось спастись. По поручению Владислава Московских [прокурор Тюменской области] по факту пожара организована проверка», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Правоохранители проверят, как ответственные службы контролировали противопожарную безопасность. Вопросы зададут и органам профилактики, отвечающим за несовершеннолетних.