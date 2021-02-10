В Тюменской области на пожаре погибли две сестры

20-летняя девушка и ее малолетняя сестра погибли в огне Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Юная девушка и ее малолетняя сестра не смогли выбраться из горящего дома в деревне Вармахли (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в главном управлении МЧС по региону.

«11 февраля в 01:45 поступил вызов о пожаре в деревне Вармахли Тобольского района Тюменской области. Погибли девушка 2000 года рождения и девочка 2016 года рождения, предположительно сестры. Причины и обстоятельства пожара выясняют компетентные органы», — рассказали URA.RU в главном управлении МЧС по региону. Сгоревший дом был частным.

Ранее URA.RU сообщало об еще одном пожаре, в котором погибла пожилая женщина. Кроме того, в конце декабря в одном из пожаров в Тюменской области погибли родители и двое детей, в другом — трое несовершеннолетних. В начале января пожар случился в нелегальном доме престарелых, погибло семь пожилых постояльцев пансионата. 18 января трагедия произошла в поселке Богандинский — погибли двое малолетних детей.