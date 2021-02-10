Жители курганского города пьют опасную воду

Проблемы с водой в Макушино возникли из-за плохого состояния водопровода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Макушино (Курганская область) питьевая вода не соответствует СанПиН. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

«Жители г. Макушино Курганской области лишены качественного и безопасного водоснабжения. По целому ряду показателей (Железо, Жесткость общая, Общая минерализация (сухой остаток)) питьевая вода не соответствует нормативам СанПиН», — рассказали в пресс-службе. В управлении объяснили, что вода не соответствует нормам из-за изношенности водопровода и отсутствия на нем полного комплекса очистных сооружений. «Данные нарушения создают угрозу здоровью населения», — добавили в Роспотребнадзоре.

Представители территориального отдела Роспотребнадзора подали в суд на МУП «Управляющая компания „Жилищник“» и администрацию города, отвечающую за данную организацию. По решению суда УК и администрация Макушино до конца 2023 года должны привести качество воды в порядок.

Год назад представители администрации Макушинского района на официальной странице в сосцсетях сообщали, что вода в городе соответствует нормам. В конце 2020 года они написали, что вода в городе подается три раза в сутки. Это связано с ограниченным объемом скважины Красноталовского месторождения, откуда поступает питьевая вода.