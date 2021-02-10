Власти ЯНАО не справляются с последствиями урагана

Сугробы достигают полутора метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде до сих пор не могут убрать огромные сугробы, занесшие улицы после сильной метели. Высота некоторых сугробов достигает одного метра. Об этом URA.RU рассказывают местные жители.

«На перекрестке улицы Чубынина и Ямальской меня еле видно из-за сугроба. Мой рост метр шестьдесят сантиметров. А ребенка там уж вряд ли можно разглядеть. Я понимаю, что был сильный шторм, снега нанесло немало, наверное, поэтому успели почистить только тротуары, но хотелось бы, чтобы проблему решили уже поскорее, а то страшно дорогу переходить», — рассказала местная жительница Ирина Климчук.

Помимо Климчук о проблеме говорят и жители Салехарда в социальных сетях — их дворы и вовсе не чистят от снега. «Обская 5а, намело с 1,5 метра высотой сугроб, просто огромный, пните нашу управляшку, я уже неоднократно звоню, меня футболят, одни обещания», — такую претензию на правах анонимности пишет горожанин в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Салехарде». Проблема коснулась и проживающих по улице Чубынина: «Во дворах ни одного тротуара не очищено, ходим по протоптанным тропам, а с детьми и по дороге», — делится своей проблемой Оксана Клапатюк.

Мэрия Салехарда последствия непогоды устраняет поэтапно: после метели в первую очередь очищают проезжую часть, затем подрядная организация занимается расчисткой стоянок, остановок, тротуаров. «Вывоз временно складированных снежных валов производится в ночное время, чтобы не создавать препятствий людям, общественному и личному транспорту. Все будет вывезено в течение ближайшего времени», — об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Салехарда.

Это уже не первый раз, когда власти не справляются с уборкой улиц и дорог города от снега. На это обратили внимание силовики. Прокуратура провела проверку и вынесла соответствующее представление мэрии.