Режиссеру из ХМАО грозит арест за фильм с символикой АУЕ

Сургутский районный суд вынесет решение о наказании для режиссера Станислава Крючкова 12 февраля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутскому режиссеру Станиславу Крючкову грозит до 15 суток ареста или штраф в размере двух тысяч рублей за демонстрацию символики запрещенного в России движения АУЕ в фильме «Пастор». Об этом URA.RU сообщил сам документалист.

По словам Крючкова, он получил приглашение прийти в полицию после того, как опубликовал в социальных сетях документальный фильм «Пастор», рассказывающий об одной из сургутских протестантских церквей. «Там есть эпизод, который длится шесть секунд. Один из героев показывает на экране телефона свою фотографию 10-летней давности. На плечах у него воровские наколки, раньше он сидел в тюрьме, а потом коренным образом изменил жизнь. Мне сказано либо удалить фильм, либо замазать пикселями этот фрагмент», — рассказал Крючков.

В пресс-службе УМВД ХМАО агентству сообщили, что центром противодействия экстремизма выявлен фильм, в одном из фрагментов которого демонстрируется запрещенная символика: «В отношении автора составлен административный протокол по статье 20.3 КоАП РФ». Статья предполагает штраф до двух тысяч рублей или арест на 15 суток. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что жалоба в полиции поступила из окружного департамента внутренней политики. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО это опровергли.

Политолог Андрей Шуклин в разговоре с URA.RU назвал произошедшую ситуацию «перегибом на местах». «Да, закон принят. Но теперь вопрос, как его исполнять. Означает ли это, что теперь нельзя будет показывать по телевизору [фильм] „Джентльмены удачи“? Там у героев тоже есть воровские татуировки. А что делать с самими носителями этой культуры? Им в случае чего нельзя будет появляться на пляже, поскольку это можно будет воспринимать как пропаганду АУЕ? Вопросов больше, чем ответов», — считает эксперт.