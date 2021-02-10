Челябинского топ-менеджера будут судить за финансовые махинации

На Дмитрия Карабинцева заведено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Калининский районный суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении экс-директора Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ «КЖСИ») Дмитрия Карабинцева. В релизе Генпрокуратуры РФ, где сообщается о передаче дела в суд, имя фигуранта не называется. По данным URA.RU, речь именно о Карабинцеве.

«По версии следствия, в период с января 2015 года по июль 2017 года 45-летний челябинец, являясь профессиональным трейдером, неправомерно использовал чужие пароли к торгам на бирже. В результате серии связанных сделок купли-продажи акций пяти организаций незаконно извлечен доход в сумме свыше 139 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком).

В 2019 году Центробанк РФ распространил сообщение, что в правоохранительные органы направлены материалы на собственника ООО «ЯПИ Трейд» (Челябинск) Карабинцева. Топ-менеджера обвинили в манипуляции на торгах акциями ряда предприятий. По телефонам, которые имеются в распоряжении URA.RU, Карабинцев не ответил. Согласно базе данных суда, материалы по этому делу еще не приняты к производству.

Карабинцев считался одним из лучших финансовых менеджеров Челябинской области. В 2010—2011 годах, когда регионом руководил Михаил Юревич, Карабинцев возглавлял ЮУ КЖСИ, а также гендиректором и соучредителем строительной фирмы «Гринфлайт». После увольнения из организации стал специализироваться на рынке ценных бумаг.