Кремль объяснил, зачем Путин проверяет все зарплаты бюджетников

Дмитрий Песков заявил, что власть ставит перед собой цель получить информацию по каждому бюджетнику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин запустил масштабную проверку зарплат в бюджетной сфере из-за трудностей с получением полноценной картины дел в регионах. Федеральной власти «необходимо дотянуться до каждого человека», чтобы исключить возможные проблемы, пояснил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Всегда самое сложное — это получить информацию об исполнении того или иного документа с земли по каждому конкретному человеку. В масштабах страны это очень сложно. Продолжающаяся активно цифровизация будет помогать дотянуться до каждого человека», — сказал Песков.

Владимир Путин 10 февраля провел совещание с правительством, на котором поручил проверить уровень зарплат всех бюджетников страны. Этому предшествовал разговор президента с ученой из Новосибирска Анастасией Проскуриной, которая зарабатывает 25 тысяч рублей вместо 80 тысяч. Путин подчеркнул, что некоторые службы «играют в статистику» и занимаются «подгонкой формальных показателей».