В Кремле пообещали новый формат общения Путина с прессой

Дмитрий Песков надеется, что скоро привычный режим работы с журналистами вернется Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле планируют делать быстрые телефонные брифинги для общения с прессой президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с главными редакторами СМИ.

«Мы обязательно обратим на это внимание и обратимся к президенту с просьбой использовать содержательные мероприятия, чтобы потом делать быстрые телефонные брифинги», — сказал он. При этом пресс-секретарь выразил надежду, что в обозримом будущем удастся вернуться к привычному режиму работы.

Общение Владимира Путина с прессой стало ограниченным после введения мер из-за коронавирусной инфекции. Теперь оно, как и все совещания с членами правительства, происходит в видеоформате. 17 декабря он провел ежегодную пресс-конференцию с участием российских и иностранных журналистов, в которую были включены элементы традиционной «Прямой линии».