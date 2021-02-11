Экс-министр обороны назвал стоимость новейшего российского оружия

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, вооружение, снаряд, ракета, ракетный комплекс, зрк, флаг россии
В течение 10 лет на разработку нового оружия тратилось до 20 млрд рублей в год Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Создание современного вооружения в России, которое впервые было представлено в 2018 году, обошлось федеральному бюджету в 10-20 миллиардов рублей. Об этом сообщил экс-министр обороны РФ Сергей Иванов, возглавлявший ведомство в 2001—2007 годах.

«Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появились на вооружении российской армии», — приводит заявление Иванова радио Sputnik. В пример бывший министр привел гиперзвуковой ракетный комплекс «Аванград», лазерный комплекс «Пересвет» и подводный ядерный беспилотник «Посейдон» и другое.

Разработка вооружения, с его слов, длилась 10 лет, «без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий». Он отметил, что в год тратилось по 10-20 миллиардов рублей. По его словам это «почти незаметная сумма» для Вооруженных сил с триллионным бюджетом.

Ранее военный эксперт Алексей Хлопотов заявлял, что сейчас Вооруженные силы РФ оставляют желать лучшего. По его мнению, в России все внимание смещено на ядерную сферу, в то время как полезнее было бы обратить внимание на обычное вооружение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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