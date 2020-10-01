Военный эксперт оценил реальную боеспособность России

В России есть серьезные проблемы с разработкой беспилотников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Несмотря на то что сейчас боеспособность России является наилучшей со времен холодной войны, вооруженные силы РФ все равно оставляют желать лучшего. Об этом URA.RU заявил независимый военный эксперт Алексей Хлопотов. По его мнению, в России все внимание смещено на ядерную сферу, в то время как полезнее было бы обратить внимание на обычное вооружение.

Ранее международный институт стратегических исследований в Лондоне (IISS) подготовил доклад, в котором оценил военную мощь России. По данным специалистов, вооруженные силы России сейчас находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны, пишет News.ru .

«Нужно признать, что на данный момент наши вооруженные силы, в принципе, находятся в неплохом состоянии. Сейчас у нас отстроено материально-техническое снабжение, солдаты нормально экипированы, идет поступление более-менее современной техники», — отметил военный эксперт. По словам Хлопотова, в России наибольшее внимание уделяется ракетным войскам стратегического назначения. Из-за этого есть уверенность в том, что из-за богатого ядерного оружия удастся избежать военного вторжения. Однако, по мнению эксперта, гораздо важнее сейчас было бы обратить внимание на обычное вооружение.

«Уже десятилетиями мы наблюдаем, что при конфликтах используется оружие тактического назначения. И с обычным вооружением в России не все хорошо: мы очень отстаем от других стран по беспилотникам — есть проблемы с программным обеспечением и электроникой. Также у нас есть серьезные проблемы со спутниковой связью — наши корабли для связи со штабом арендуют каналы связи у США, потому что такой российской системы практически не существует», — объяснил Хлопотов. По мнению эксперта, недооценивать мощные системы типа комплексов «Авангард», «Пересвет» и подводного беспилотника «Посейдон» не стоит. Но нужно понимать, что они не смогут покрыть все проблемы боеспособности РФ.