Над жителями ЯНАО в течение пяти лет будут проводить эксперимент

Власти ЯНАО наберут добровольцев для проверки разработки тюменских ученых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди жителей ЯНАО набирают добровольцев, у которых в домах и на работе установят специальный биологически активный свет — в течение пяти лет будут отслеживать, как эта технология влияет на показатели здоровья испытуемых. Департамент внешних связей ЯНАО и Тюменский государственный медицинский университет уже заключили соглашение. Об этом сообщается на официальном сайте ямальского правительства.

«Началась предварительная запись добровольцев, желающих принять участие в исследовании. Принять участие в проекте могут жители региона от 12 до 65 лет, не имеющие серьезных заболеваний. Также все участники должны быть готовы к внедрению систем умного освещения дома и на рабочем месте», — предает пресс-служба правительства слова заместитель начальника отдела департамента внешних связей Артем Гапонов.

Эксперимент позволит выяснить, насколько разработка тюменских ученых помогает людям, которые испытывают недостаток солнечного света. Если технология докажет свою эффективность, такое освещение поставят на производство и будут внедрять в арктических регионах.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти вводят в округе новый способ лечения детей-инвалидов в регионе. На Ямале запланировано открытие конного центра для иппотерапии.