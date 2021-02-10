Стало известно, о чем свердловские депутаты спросят губернатора

Отчета свердловского губернатора Евгения Куйвашева депутаты ждут в мае 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском заксобрании заканчивается формирование перечня вопросов, которые депутаты зададут губернатору Евгению Куйвашеву после его ежегодного отчета, намеченного на май 2021 года. URA.RU составило список тем, который поднимут народные избранники.

По сложившейся традиции, по одному вопросу зададут каждый комитет и партийная фракция. Список из 12 тем будет заранее передан в аппарат губернатора для проработки и подготовки ответов. «Наша фракция [„Единая Россия“] решила задать вопрос, связанный с работой свердловского минздрава во время пандемии коронавируса. Мы хотим не только подвести итоги, но и оценить перспективы на будущее, а также поинтересоваться реализацией программы „Общественное здоровье уральцев“», — рассказала URA.RU глава фракции ЕР Елена Чечунова.

О последствиях пандемии планируют говорить члены комитета по соцполитике Вячеслава Погудина, который засекретил формулировку вопроса. Комитет по промышленности под руководством Альберта Абзалова решил просить губернатора о продлении ряд мер поддержки малого бизнеса, действовавшего во время карантина. Комитет по ЖКХ во главе с Валентином Лаппо — о компенсациях предприятиям общественного транспорта затрат по дезинфекции транспортных средств. Комитет по молодежной политике Елены Чечуновой переживает за судьбу внутреннего туризма, а комитет по аграрной политике Сергея Никонова — за сельхозпроизводителей.

Межфракционная группа, представленная депутатом Евгением Зяблицевым в одном лице, предлагает озаботиться созданием единой информационной системы в больницах. Отчасти связан с пандемией вопрос фракции ЛДПР. «Мы планируем спросить, какие областные инвестпроекты, попавшие в резерв при утверждении бюджета из-за нехватки денег, были все же профинансированы в 2020 году, а какие планируется профинансировать в 2021-м», — рассказал глава фракции Михаил Зубарев.

Свердловские коммунисты под предводительством Александра Ивачева предлагают губернатору озадачить кабмин разработкой закона о перерасчете нормативов накопления мусора. Фракция «Справедливой России», по словам ее члена Егора Шаламовских, выступает за права на получение жилья детьми-сиротами Среднеуральска — там сложилась неблагополучная ситуация в этой сфере. Комитет по региональной политике Михаила Ершова намерен поинтересоваться мерами, которые областные власти принимают для повышения престижа работы в органах МСУ. Комитет по законодательству Владимира Никитина еще не сформулировал вопрос.