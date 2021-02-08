Евгений Куйвашев представит свердловским депутатам ежегодный отчет Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитается перед депутатами свердловского заксобрания в мае. Как сообщила URA.RU спикер заксобрания Людмила Бабушкина, вероятнее всего, глава региона выступит с ежегодным отчетом на заседании 20 мая.

«В последние годы у нас сложилась традиция, что отчет происходит в мае. Впрочем, если у нас будет мало вопросов, и это совпадет с графиком губернатора, можем заслушать и в апреле», — пояснила Людмила Бабушкина. Она напомнила, что в 2020 году отчет Евгения Куйвашева пришлось перенести на июль из-за пандемии коронавируса.

В ближайшее время каждый комитет областного парламента обсудит, какой вопрос задать главе региона. Аналогичным образом поступит каждая партийная фракция. Собранные петиции депутатов в количестве 12 штук будут переданы в аппарат губернатора для подготовки ответов.