В деле бывшего замглавы курганского УМВД появилась взятка

Андрея Шамина (на фото) обвинили во взятке от Дмитрия Кокотеева Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Задержан замглавы УМВД по Курганской области Андрей Шамин

Следствие по делу экс-замначальника УМВД по Курганской области Андрея Шамина, обвиняемого в махинациях с премиями подчиненных, завершено. При этом в деле появился новый эпизод со взяткой, сообщили URA.RU в региональном следственном управлении СК России.

«Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160, ч.3 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; получение взятки в значительном размере; легализация денежных средств в крупном размере)», — говорится в сообщении. Взяткодателем считают экс-начальника Шадринского отдела полиции Дмитрия Кокотеева. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.

По данным следствия, Шамин организовал преступную группу по хищению денег, предназначенных для зарплат и премий сотрудникам полиции в Шадринске. Кокотеев, пользуясь покровительством Шамина, требовал от подчиненных передавать ему части полученных премий. Всего с 2012 по 2020 годы обвиняемые могли присвоить 53,5 млн рублей. Часть из них Шамин легализовал, открыв вклад на свою родственницу.

Кроме того, следствие установило, что в декабре 2019 года Кокотеев передал Шамину подарочные наборы, алкоголь и продукты на 118 тысяч рублей. Это была взятка «за общее покровительство и попустительство допускаемым в отделе полиции нарушениям служебной дисциплины».

Еще одна обвиняемая, экс-главбух отдела полиции, и ее подчиненная уже признали вину. Они ходатайствовали о досудебном соглашении о сотрудничестве.

Шамина и Кокотеева задержали в марте 2020 года. Факт их противоправной деятельности выявили сотрудники УФСБ России по Курганской области. Расследованием занимался первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России. Шамин находится под стражей. Кокотеева в начале февраля выпустили под домашний арест.