Источник: новый глава Екатеринбурга готовит реформу мэрии

Алексей Орлов был назначен мэром Екатеринбурга 9 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Одним из первых шагов новоизбранного мэра Екатеринбурга Алексея Орлова может стать структурная реформа в горадминистрации, сообщает источник URA.RU в «сером доме». По словам собеседника агентства, в планах у Орлова — перераспределить функционал между некоторыми своими заместителями и подразделениями мэрии.

«Нововведения были анонсированы Орловым на одной из недавних встреч с замами. Это должно произойти после того, как будет доукомплектован корпус вице-мэров», — поделился инсайдер.

На текущий момент в администрации вакантны места вице-мэра по финансам и первого замглавы города. А в ближайшее время, анонсируют источники, администрацию покинут вице-мэр по строительству Алексей Бирюлин (список его потенциальных сменщиков, по неподтвержденным сведениям, находится в резиденции губернатора на согласовании) и вице-мэр по торговле Владимир Боликов (одним из кандидатов на его место назывался глава Ленинского района Дмитрий Ноженко, хотя сам управленец отрицает, что ему делали такое предложение).

По информации URA.RU, один из проектов реформы может предполагать, что должность Боликова после его отставки будет ликвидирована, а полномочия по торговле перейдут к вице-мэру по финансам и экономике. «Но пока это на уровне слухов. Говорить о конкретике рано», — уточняет городской чиновник. В пресс-службе мэрии корреспонденту предложили дождаться какой-либо официальной информации по теме.