Источник: глава района Екатеринбурга отказался стать вице-мэром

Дмитрий Ноженко в итоге может остаться на должности главы Ленинского района Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, рассчитывающий стать первым вице-мэром, в процессе переговоров отказался от должности вице-мэра по торговле, сообщил источник URA.RU во властных структурах. По словам другого инсайдера, Ноженко может и вовсе остаться в своем нынешнем статусе.

«Дмитрию Юрьевичу было предложено занять кресло вице-мэра по торговле. Но он отказался. Теперь Ноженко либо становится первым замом главы города, либо сохраняется в Ленинском районе», — поделился источник. Другой собеседник агентства уточнил, что, по его сведениям, сейчас врио мэра Алексей Орлов «видит в кресле первого зама другого человека». «Но он вернется к кандидатуре Ноженко, если не сможет договориться с фаворитом», — сказал источник.

По словам другого инсайдера, Ноженко все же будет назначен вице-мэром по торговле (сейчас в этом статусе работает Владимир Боликов, которому прочат отставку), а кресло первого зама займет глава Сысерти Дмитрий Нисковских, которого называют товарищем Орлова. Накануне Орлов провел с Нисковских неформальную встречу в мэрии. Сам Нисковских говорит, что на ней обсуждалось лишь сотрудничество двух городов.

В пресс-службе администрации Ленинского района пока опровергают возможный переход Ноженко в мэрию. «Дмитрий Юрьевич спокойно продолжает работать на своем месте», — уточнили там.

О том, что Дмитрий Ноженко может занять место первого вице-мэра Екатеринбурга, URA.RU сообщало в конце 2020 года. Тогда во властных структурах также обсуждалась другая кандидатура — вице-мэр по управлению городским имуществом Игорь Сутягин. Ранее Ноженко заявился на выборы нового мэра.