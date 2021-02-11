«Коммерсант»: глава Пенсионного фонда покидает пост

Официального подтверждения отставки Топилина пока нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель Пенсионного фонда России Максим Топилин объявил об уходе с поста. Имя своего преемника он не назвал. Официально отставку Топилина в ПФР не комментируют.

«[Топилин] в среду вечером объявил о своем уходе сотрудникам фонда, не называя имя своего преемника», — сообщает « Коммерсант» . Эту информацию изданию подтвердили три источника в федеральном правительстве. В пресс-службе ПФР запрос «Коммерсанта» комментировать отказались; официальных подтверждений отставки также пока нет.

Максим Топилин возглавил ПФР в январе прошлого года. До этого, с 21 мая 2012-го по 21 января 2020-го, занимал должность министра труда и социальной защиты в правительстве Дмитрия Медведева. Еще ранее, с марта 2004-го по июль 2008-го, руководил Федеральной службой по труду и занятости.

По словам источника «Коммерсанта» в Пенсионном фонде, отставку Топилина связывают с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. «Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса», — отметил инсайдер.

В марте прошлого года депутаты Госдумы раскритиковали Топилина за то, что россияне получили прибавку к пенсии величиной в один рубль. Депутат от «Единой России» Ирина Гусева назвала ситуацию издевательством и призвала Топилина лично объяснить мизерный размер прибавки.