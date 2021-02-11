Юрист дал совет, как вычислить поддельную квитанцию за коммуналку

Юрист советует сравнить все цифры расчетного счета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При получении очередной квитанции за коммунальные услуги следует обязательно сверить номер указанного в ней расчетного счета, советует генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. Это практически единственный способ отличить фейковую квитанцию от настоящей.

Петропольский в интервью агентству «Прайм» рассказал, что типографии печатают квитанции фактически «один в один», поэтому если не всматриваться в цифры расчетного счета, то отличить подделку будет сложно. «Обычно в поддельной квитанции есть даже QR-код и возможность быстрой оплаты, но в момент, когда вы будете совершать платеж, вы можете увидеть, что платите вы коммерческой организации, а не государственной», — добавляет юрист. Он советует при оплате через систему быстрых платежей или через сотрудников банка еще раз проверить, куда уходят деньги.

Второй способ — это проверить расчетный счет организации, которая обслуживает ваш дом, в интернете. Если квитанция поддельная, то счета будут отличаться. «Другие данные и цифры в квитанции, кроме номера счета, как правило, совпадают», — добавляет эксперт, указывая на то, что мошенники стараются максимально копировать платежные документы, чтобы не возникало подозрений.