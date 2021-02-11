Банки разработали два новых закона против кибермошенников

Для более эффективного противодействия кибермошенникам Ассоциация банков России (АБР) попросила ЦБ РФ поддержать поправки в федеральный закон «О национальной платежной системе» и в Уголовный кодекс РФ. Такое письмо поступило 11 февраля в адрес главы департамента информбезопасности Центробанка Вадима Уварова.
«<…> предлагается блокировать средства на счетах получателя и передавать отправителю его персональные данные, а также ужесточить наказание за нарушение банковской тайны», — пишет «Коммерсант». Поправка в закон об НПС предлагает замораживать деньги на счете получателя на 25 дней, если отправитель оспорил платеж. Если же получатель признает платеж ошибочным в течение пяти дней, то средства вернутся обратно, а его счет разблокируют. В УК РФ авторы письма предлагают выделить в отдельную статью преступления, связанные с нарушением банковской тайны. В частности, предлагается ввести уголовную ответственность за неумышленное разглашение тайны.
В ЦБ назвали эти инициативы «требующими серьезной переработки», пишет газета. Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин также скептически отнесся к предложениям АБР, отметив, что мошенники успеют обналичить украденное до того, как их жертва обнаружит пропажу. То есть, закон будет работать только для урегулирования проблем с ошибочными переводами между добропорядочными гражданами, а не против кибермошенников, похитивших деньги с банковского счета.
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