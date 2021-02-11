Песня Дани Милохина «Выдыхаю боль» понравилась поклонникам
Блогер Даня Милохин заставил фанатов не спать в ожидании релиза нового трека «Выдыхаю боль». Выход песни состоялся в ночь на 11 февраля.
Поклонники, успевшие первыми оценить новинку, поспешили поделиться эмоциями в соцсетях. Судя по откликам комментаторов, песня понравилась всем, однако часть фанатов расстроилась, в ней изменился изначальный текст.
Фанаты не спали, в ожидании релиза
Преданные поклонники Дани пожертвовали сном ради песни
Некоторые готовы не спать, чтобы получить что-то раньше других
Кто-то слушал новый трек в нетипичной обстановке
Искусство важнее денег
Не всем фанатам понравилось, что в песне изменились слова…
…а кого-то это даже расстроило
Пользователи почти единодушно оценили новую песню Милохина
При этом большинство комментаторов используют смайлики вместо слов
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