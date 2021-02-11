11 февраля 2021

Фанаты Дани Милохина не смогли уснуть из-за его новой песни. «Аж душу рвет»

© Служба новостей «URA.RU»
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Песня Дани Милохина «Выдыхаю боль» понравилась поклонникам Фото: Instagram Дани Милохина

Блогер Даня Милохин заставил фанатов не спать в ожидании релиза нового трека «Выдыхаю боль». Выход песни состоялся в ночь на 11 февраля.

Поклонники, успевшие первыми оценить новинку, поспешили поделиться эмоциями в соцсетях. Судя по откликам комментаторов, песня понравилась всем, однако часть фанатов расстроилась, в ней изменился изначальный текст.

Фанаты не спали, в ожидании релиза
Фото: скриншот Instagram
Преданные поклонники Дани пожертвовали сном ради песни
Фото: скриншот Instagram
Некоторые готовы не спать, чтобы получить что-то раньше других
Фото: скриншот Instagram
Кто-то слушал новый трек в нетипичной обстановке
Фото: скриншот Instagram
Искусство важнее денег
Фото: скриншот Instagram
Не всем фанатам понравилось, что в песне изменились слова…
Фото: скриншот Instagram
…а кого-то это даже расстроило
Фото: скриншот Instagram
Пользователи почти единодушно оценили новую песню Милохина
Фото: скриншот Instagram
При этом большинство комментаторов используют смайлики вместо слов
Фото: скриншот Instagram

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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