Ночной пожар уничтожил крышу челябинского храма

Пожар в храме Копейска оперативно потушили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В приходе храма Рождества Христова, который расположен в поселке Вахрушево города Копейска Челябинской области, ночью произошел пожар. Подробности происшествия уточнили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«В ночь на 12 февраля на пульт экстренных служб поступил сигнал о возгорании в здании прихода прихода храма Рождества Христово. На момент прибытия первых подразделений горела кровля здания на площади 30 квадратных метров», — заявили URA.RU в пресс-службе регионального МЧС. По данным ведомства, открытое горение было быстро локализовано, никто не пострадал.

В самом храме URA.RU сообщили, что возгорание началось около трех часов утра. Очевидцы увидели пламя и вызвали пожарных. «Выгорела не только крыша, но и внутренняя часть помещений. В данный момент мы не знаем, сколько времени займет восстановление прихода и куда на это время переместить службы для прихожан», — заявили URA.RU в храме. В приходе добавили, что регулярно этот храм посещает более 30 жителей поселка, в основном пожилые люди.

В данный момент на месте пожара работают сотрудники отделения дознания и испытательная пожарная лаборатория, которая устанавливает причины произошедшего. «Рассматриваются несколько версий, наиболее вероятная из которых — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Также со слов очевидцев в помещении было смонтировано и печное оборудование», — добавили URA.RU в пресс-службе ведомства.