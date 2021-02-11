В Тюмени по делу о наркотиках арестовали полицейских

Двое сотрудников УМВД по Тюмени на два месяца отправились под арест. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда. Полицейских подозревают в преступлении, связанном со сбытом наркотиков.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 9 апреля 2021 года, в отношении сотрудников полиции УМВД России по Тюмени», — сообщает пресс-служба Ленинского районного суда. Как стало известно из материалов дела, полицейские были задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями:
— п. «б» ч.4 ст. 228.1 УК РФ — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные лицом с использованием своего служебного положения;
— ч.1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области за комментариями посоветовали обратиться в следственный комитет. В региональном управлении СК комментировать ситуацию не стали.
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