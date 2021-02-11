11 февраля 2021
10 февраля 2021

В Тюмени по делу о наркотиках арестовали полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские подозреваются в сбыте наркотиков и превышении своих полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двое сотрудников УМВД по Тюмени на два месяца отправились под арест. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда. Полицейских подозревают в преступлении, связанном со сбытом наркотиков.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 9 апреля 2021 года, в отношении сотрудников полиции УМВД России по Тюмени», — сообщает пресс-служба Ленинского районного суда. Как стало известно из материалов дела, полицейские были задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями:

 — п. «б» ч.4 ст. 228.1 УК РФ — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные лицом с использованием своего служебного положения;

 — ч.1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области за комментариями посоветовали обратиться в следственный комитет. В региональном управлении СК комментировать ситуацию не стали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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