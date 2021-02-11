Роструд нашел нарушения в курганском правительстве

Охрана труда в правительстве Курганской области вызвала претензии инспекции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нарушения в системе управления охраной труда выявлены в правительстве Курганской области государственной инспекцией труда (региональное подразделение Роструда). Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Установлено, что система управления охраной труда в правительстве Курганской области создана с нарушением требований трудового законодательства», — сообщают в инспекции. В частности, оказалось, что властями нарушен порядок обучения работников охране труда. «Организация работы службы охраны труда не соответствует требованиям действующего трудового законодательства», — добавляют в инспекции.

В настоящее время инспекция труда проводит в правительстве Курганской области внеплановую проверку документов. Получить оперативные комментарии департамента информационной и внутренней политики региона URA.RU не удалось. Направлен письменный запрос.

В мае 2018 года в аппарате правительства Курганской области уже выявляли нарушения трудового законодательства, сообщало ранее URA.RU. В частности, инспекция труда заявляла, что власти нарушали порядок обучения работников, не проводили оценку условий труда, нарушали порядок оформления трудовых договоров и графика отпусков. В августе 2018 года Курганский городской суд признал предписания инспекции, выданные правительству региона, незаконными. Однако позже областной суд это решение отменил, встав на сторону инспекции труда.

Обновлено в 12:20: «Правительство Курганской области не согласно с информацией, опубликованной на сайте ведомства. Направлено обращение в надзорную инстанцию», — сообщили URA.RU в департаменте информационной и внутренней политики Курганской области.