Мужчина из ЯНАО попал в книгу рекордов Гиннесса

Новоуренгоец сделал берпи-подтягивания 486 раз за 60 минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новоуренгоец Равиль Хакимов установил новый мировой рекорд по берпи-подтягиванию и попал в книгу рекордов Гиннеcса. Об этом в своём официальном telegram-канале сообщает правительство ЯНАО.

«Достижение Равиля Хакимова из Нового Уренгоя официально занесли в Книгу рекордов Гиннесcа. Равиль установил мировой рекорд в берпи-подтягиваниях. Он сделал это упражнение 486 раз за 60 минут», — говорится в сообщении пресс-службы.

Предыдущий рекорд был 412 повторений и принадлежа он американцу. С 2017 года никто подобного повторить не мог.

Берпи-подтягивание — это упражнение, которое включает в себя сразу несколько действий. Человек садится в присед, ставя ладони на пол, выпрыгивает ногами назад в положение для отжиманий, отжимается, выпрыгивает вверх к перекладине и подтягивается.