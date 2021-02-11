Прокуратура требует изменить тариф на вывоз мусора для курганцев

В Курганской области должны поменять тариф на вывоз мусора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

Департамент госрегулирования цен и тарифов Курганской области должен пересчитать для жителей региона тариф на вывоз мусора. Такое требование выставила прокуратура Курганской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«При установлении на 2021 год ООО „Чистый город“ тарифа на оказание услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами региональным департаментом были не исключены необоснованные расходы регоператора, связанные с завышением в 2020 году планируемых расходов», — говорится в релизе прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры также выявили, что регоператор неоднократно не соблюдал потоки вывоза отходов, предусмотренные территориальной схемой. А также завышал планируемые расходы из заявленного годового объема в размере около 65,5 тыс. тонн.

Кроме того, департамент должен был при утверждении тарифа исключить более 148 млн рублей. Это сумма закупки на транспортирование ТКО на территории города Кургана. Контакт заключен ООО «Чистый город» с ООО «Компания «Экосистема» с нарушением требований антимонопольного законодательства. Это установил Арбитражный суд Курганской области.

«В целях восстановления нарушенных прав граждан, бюджетных организаций и хозяйствующих субъектов прокуратура области внесла в адрес руководителя департамента госурегулирования цен и тарифов области представление, в котором потребовано изменить тариф и произвести его перерасчет в соответствии с требованиями действующего законодательства», — отметили в прокуратуре.

В пресс-службу правительства направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. В компании «Чистый город» пообещали предоставить комментарии позднее.