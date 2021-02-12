Назначен новый глава ПФР

Андрей Кигим возглавлял Фонда соцстрахования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Должность нового главы Пенсионного Фонда России (ПФР) занял бывший руководитель Фонда соцстрахования (ФСС) Андрей Кигим. Об этом сообщили в правительстве РФ.
«Новым руководителем Пенсионного фонда России (ПФР) стал Андрей Кигим», — говорится в сообщении. Ранее он возглавлял ФСС почти восемь лет. Кто займет его место сообщат дополнительно.
Руководитель ПФР Максим Топилин покинул свой пост, передает «Федеральное агентство новостей». Политолог-экономист Никита Масленников связал его уход с грядущей глобальной оптимизацией фонда. Эксперт по пенсионным фондам Дмитрий Александров заявлял, что ресурсы для того, чтобы стать новым оператором пенсионной системы, есть у Центробанка, Минфина РФ и ФНС.
Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.