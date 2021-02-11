Политологи: почему глава Пенсионного фонда уходит в отставку

Отставка Максима Топилина может быть связана с грядущей оптимизацией ПФР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отставка главы Пенсионного фонда России Максима Топилина может быть связана с грядущей глобальной оптимизацией ПФР, считает политолог-экономист Никита Масленников (с 1993 по 1998 год — помощник председателя правительства РФ). В разговоре с URA.RU он напомнил, что в нацплане восстановления экономики РФ прописано создание института «социального казначейства» в 2021 году, поэтому реформа ПФР может начаться уже в ближайшие месяцы.

«На основе института „социального казначейства“ власть планирует повысить адресность трансфертов государства населению при помощи новых технологий. Вполне вероятно, что в этих условиях наличие трех государственных внебюджетных фондов [ПФР, Фонд обязательного медстрахования, Фонд соцстрахования РФ] становится избыточным. Есть смысл объединить их усилия и функции в единую площадку, — сказал Масленников. — Может быть, Топилин, как человек посвященный, почувствовал, что он не вписывается в новый институт».

Политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с URA.RU отметил, что Максим Топилин относится к команде экс-премьера Дмитрия Медеведева. При нем чиновник был назначен министром труда РФ в 2012 году. Отставка Топилина открывает для председателя правительства Михаила Мишустина возможность усилить собственную команду, считает Журавлев.

«Естественно, что премьер должен иметь свою команду. Если будет создана новая структура, то ей будет удобнее управлять, когда во главе стоит человек близкий по духу, — считает политолог. — Но для Медведева это негативная история. Он же не ушел на пенсию, а отошел в сторону, став зампредседателя Совбеза РФ. А это значит, что и его люди тоже не уходят в небытие. А чем их меньше будет оставаться на значимых должностях, тем раньше противники Медведева доберутся до него».

Об отставке Максима Топилина стало известно 11 февраля. По данным « Коммерсанта », Топилин вечером объявил сотрудникам ПФР о своем уходе, не называя преемника.