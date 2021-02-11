11 февраля 2021
10 февраля 2021

Губернатор Моор поделится опытом с нижегородским коллегой

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор на праздновании 95-летия Тюменского района. Тюмень, моор александр, портрет
Александр Моор расскажет об успехах тюменской нефтехимии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл в Нижний Новгород, чтобы рассказать об успехах тюменского нефтепромышленного кластера. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперштабе. Глава региона примет участие в заседании, посвященном созданию эффективной модели технологических партнерств между отраслями ТЭК, оборонно-промышленного комплекса и гражданского машиностроения.

«Губернатор выступит с докладом о тюменском нефтепромышленном кластере и позитивном опыте региона в организации сотрудничества между крупными нефтегазовыми компаниями, промышленными предприятиями и научно-исследовательскими организациями», — рассказали в оперштабе.

В числе участников заседания — губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представители Минэнерго и Минпромторга, руководители ведущих нефтегазовых компаний и оборонных предприятий. Кроме участия в совещании, делегация Тюменской области посетит предприятие концерна «ВКО Алмаз-Антей», ознакомится с разработками высокотехнологичной продукции для ТЭК.

1 декабря Моор принимал в Тобольске президента России Владимира Путина. Глава государства приехал, чтобы посетить крупнейший в стране нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим», после чего заявил о необходимости развития нефтехимии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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