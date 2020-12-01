Путин предложил России замену нефти

Владимир Путин озвучил прогноз о спросе на нефть Фото: Kremlin.ru

Россия уже через пять лет может столкнуться с падением спроса на нефть, спрогнозировал президент России Владимир Путин. На совещании в Тобольске он предложил развивать новую отрасль, которая компенсирует потери. Экономисты полагают, что мировой интерес к сырью может пропасть даже быстрее, а предложенный Путиным вариант замены нефти пока остается наиболее реалистичным.

1 декабря президент Путин побывал в Тобольске на крупнейшем в стране нефтехимическом комплексе «ЗапСибНефтехим». Он был запущен в 2019 году и за год вывел Россию в топ-10 мировых производителей полимеров, увеличив возможности страны вдвое (до 4 млн тонн продукции в год). Затем на совещании по развитию нефтехимической отрасли с участием топ-менеджеров Леонида Михельсона («Сибур»), Алексея Миллера («Газпром»), Игоря Сечина («Роснефть»), Вагита Алекперова («Лукойл») и других крупных бизнесменов и чиновников Путин назвал Тобольск «мировым центром нефтегазовой химии».

В совещании с Владимиром Путиным участвовал его новый полпред в УрФО Владимир Якушев Фото: Kremlin.ru

Глава государства подчеркнул, что российскую нефтехимию необходимо развивать в силу изменений на глобальном нефтяном рынке. «Все присутствующие на совещании это прекрасно понимают: ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса [на продукты нефтехимии] где-то под четыре процента, а за ближайшие пять лет спрос на нефть в один процент только укладывается, а потом будет вообще снижение до 0,1», — обратился к участникам совещания Путин.

Вице-премьер по энергетике Александр Новак подтвердил скорые изменения в структуре потребления нефти. «Нефтехимия — одна из наиболее быстро растущих экономик мира. В ближайшие 15 лет спрос на такую продукцию будет высокими темпами опережать средние темпы роста потребления нефти, — сказал Новак. — Будет уменьшаться доля использования нефти в качестве сырья для моторного топлива и увеличиваться доля в переработке в нефтегазохимическую продукцию».

Всего в России реализуется 14 нефтегазохимических проектов, которые сформируют около 17 тысяч новых рабочих мест. По итогам совещания Путин озвучил пять поручений для развития отрасли:

Подготовить комплекс мер по развитию малотонажной и среднетонажной химической продукции до 2030 года и увеличить объемы выпуска на 70%;

Разработать меры поддержки, в том числе налоговые, для производств синтетических каучуков;

Использовать полимеры в сетях водоснабжения и водоотведения для создания собственного рынка сбыта;

Провести ревизию регулирования в промышленном строительстве;

Разработать меры стимулирования для использования и производства вторичных полимеров.

Ранее Счетная палата РФ подсчитала, что за первые полгода 2020 года доля нефтегазовых доходов в бюджете страны составила треть (29,3%). При этом по сравнению с тем же периодом прошлого года снижение составило 13,9%. В то же время за 9 месяцев на 10% сократился экспорт российской нефти. Специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин объяснил, что падение спроса и цен на нефть в 2021 году было обусловлено пандемией коронавируса — жители разных стран стали реже перемещаться на автотранспорте и в самолетах. При этом дальнейшее падение спроса может произойти даже быстрее, чем через пять лет, полагает экономист.

Спрос на нефть упал из-за пандемии коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Пик спроса на нефть мы прошли уже в прошлом году. Сейчас из-за пандемии и замедления экономической активности спрос сильно сократился, поэтому в 2022 году возможно оживление и выход на прежний уровень. Но существуют прогнозы, что после этого будет снова падение и мы уже не вернемся к прежним значениям из-за развития электромобилей, энергоэффективности, энергосбережения и перехода стран на другие виды топлива», — полагает Крутихин.

Продукты нефтегазохимии являются наиболее реалистичным вариантом для включения в список основных экспортных товаров России, добавил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финуниверситета при правительстве РФ Станислав Митрахович: «Кто бы что не говорил про производство в России высокотехнологичных смартфонов или автомобилей, это все мало вероятно».

«Запсибнефтехим» был построен за 4,5 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«В силу того, что мы не можем похвастаться другим, надо пробовать то, что получается. Газ и нефть востребованы, как сырье для химии. Полимеры, созданные на базе углеводородов, используются в электромобилях. Из газа делаются азотные удобрения. Тема очень переспективная. Тем более, что речь идет о товарах с высокой добавленной стоимостью. С их продажи можно заработать больше денег, — сказал Митрохович. — У химии есть какое-то будущее, и оно длиннее, чем у сырой нефти».

Аналитик Дмитрий Адамидов добавил, что России необходимо быть готовой к жесткой международной конкуренции на рынке продуктов нефтегазохимии: «Будет очень серьезная конкуренция с Китаем, так как он заливает весь мир своим дешевым продуктом».