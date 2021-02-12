СМИ назвали новое место работы экс-главы ПФР

Максим Топилин был освобожден от должности главы ПФР Фото: Павел Бедняков © URA.RU

Покинувший свой пост руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин, получит должность в РЖД. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственный источник в железнодорожной компании.

«Максим Топилин после ухода с нынешней должности получит должность в РЖД», — пишет РБК со ссылкой на инсайдера. Источник уточнил, что Топилин займет пост советника генерального директора РЖД Олега Белозерова.

URA.RU направило запрос в РЖД. На момент публикации ответа не поступило.

12 февраля председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил нового руководителя Пенсионного фонда России. Им стал Андрей Кигим, который ранее возглавлял Фонд социального страхования, пишет агентство Nation News.