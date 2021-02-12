Пьяный тюменец с костылем напал на полицейских. Видео

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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, гибдд, гаи гибдд, дпс зима, дпс
В Тюмени пьяный водитель напал на экипаж ДПС, который его задержал Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пьяный житель ХМАО напал на наряд ДПС после того, как инспекторы начали оформлять на него протокол за вождение в нетрезвом виде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Пассажир, который находился в машине с северянином, угрожал полицейским костылем.

«На улице Ставропольской в Тюмени наряд полка ДПС остановил автомобиль „Хёндай Солярис“. Водитель и пассажир находились в неадекватном состоянии, у них присутствовали признаки сильного алкогольного опьянения. Во время составления административного материала за пьяное вождение люди повели себя агрессивно. Водитель иномарки нецензурно выражался, ударил инспектора ДПС по голове, пассажир размахивал костылем, угрожая полицейским. Сотрудники ГИБДД применили к обоим нападавшим физическую силу и наручники», — отметили в пресс-службе областной госавтоинспеции.

Кадры жесткого задержания тюменца разошлись по соцсетям. По информации ГИБДД, одним из нападавших оказался 30-летний неоднократно судимый по различным уголовным статьям житель Нефтеюганска. В том числе, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. От освидетельствования на алкоголь, поэтому будет привлечен к уголовной ответственности. Также водитель будет наказан за применение насилия к полицейским. Соответствующие материалы направлены в Следственный комитет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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