Свердловские приставы победили тараканов

Житель Алапаевска долго не исполнял решение суда по дезинсекции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Артемовском (Свердловская область) судебные приставы районного отделения обязали местного жителя уничтожить насекомых в его квартире. На соседа жаловались соседи по многоквартирному дому, в итоге дошли до суда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Свердловской области.

«В суд обратились соседи, которых не устраивало, что в соседней квартире антисанитарные условия и насекомые из нее расползаются по всему дому. Суд поддержал жильцов дома и обязал хозяина квартиры привести свое жилище в порядок», — рассказали в ведомстве. Но гражданин не спешил приводить в порядок квартиру, на прием к приставам не приходил, на предупреждение об уголовной ответственности не реагировал.

Падчерица мужчины пояснила приставам, что отчим работает вахтовым методом, поэтому долго не бывает дома. «Судебные приставы связались с должником по телефону, вскоре он прибыл домой с вахты. Мужчина обеспечил доступ в квартиру для дизенсекции сотрудниками Центра дезинфекции», — уточнили в пресс-службе. В итоге хозяева перед обработкой сняли обои, пол, покрытие потолка.

Пристав повторно проверил квартиру после дезинсекции и установил, что в жилище нет хлама, мусор собирается в ведро, а насекомые визуально отсутствуют. Тем самым, исполнительное производство окончено.