Тюменская чиновница уволилась на фоне конфликтов в администрации

Замглавы Уватского района Наталья Корчемкина уволилась 11 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель главы Уватского района по социальным вопросам Наталья Корчемкина уволилась из администрации из-за постоянных конфликтов с коллегами по работе. Такую версию URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Наталья Корчемкина на этой должности работает с января 2017 года. В последнее время, с некоторыми из коллег у нее начали происходить конфликты. Какие именно и по какой причине — сказать сложно. Все это происходило за закрытыми дверями. Ее решение об увольнении для многих стало большой неожиданностью. Сама она на эту тему ни с кем из сотрудников администрации Уватского района разговаривать не стала», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

В администрации Уватского района агентству подтвердили, что Корчемкина там больше не работает. «Наталья Корчемкина уволилась 11 февраля. Она ушла на пенсию», — заявили там URA.RU. Получить оперативный комментарий Корчемкиной агентству не удалось: ее номер телефона в открытом доступе отсутствует.