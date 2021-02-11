В ХМАО студенты боятся отчислений за участие в акциях протестах

Информацией о том, что такой исход возможен, они делятся друг с другом в чатах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Студенты «Сургутского государственного университета» пугают друг друга отчислением за участие в несанкционированных акциях протеста. В распоряжении URA.RU оказалась копия переписки старосты одной из групп ВУЗа, где она рассказывает об угрозах.

«Старост собирали [полицейские] и показывали видео, где мы должны были опознать лица своих одногруппников. Этих студентов отчисляют», — поделилась девушка информацией со своей подругой. Другая участница обсуждения даже назвала имя якобы отчисленной за участие в акции студентки: ею оказалась некая Алена.

В полиции ХМАО заявили, что подобных встреч со студентами они не проводили. В университете в рамках телефонного разговора не ответили на вопросы журналиста URA.RU, попросив прислать запрос, ответ на который на момент публикации новости не поступил. Агентству также не удалось ни опровергнуть ни подтвердить информацию о возможном отчислении студентки по имени Алена. Все опрошенные URA.RU студенты СурГУ ссылаются на старост, заявляя, что информация об отчислении распространяется именно через них, но известные агентству старосты общаться на эти темы отказались.

Другой студент СурГУ добавил, что об опасности участия в акциях протеста им рассказывали старшекурсники. «Говорили, чтобы мы не ходили на митинги, а если и ходили, то строго никому не говорили. Отчислили девочку одну за то, что была на митинге», — заявил молодой человек, но также затруднился назвать источник информации об отчислении, а саму Алену он не знает.

Ранее URA.RU писало, что в преддверии акции с фонариками 14 февраля, которую сторонники Алексея Навального анонсировали на территории России, силовики устроили серию «профилактических бесед» с жителями региона. Им рекомендуется отказаться от участия во флешмобе.