Попытки провести акции или «флешмобы с фонариками» будут пресекаться Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В преддверии акции с фонариками 14 февраля, которую сторонники Алексея Навального анонсировали на территории России, силовики устроили серию «профилактических бесед» с жителями региона. О визитах силовиков URA.RU рассказали активисты из Сургута и Нижневартовска.

«Приходят полицейские в штатском, говорят, что беседы будут посвящены ответственности за участие в акциях протеста», — объяснил агентству житель Нижневартовска, попросивший об анонимности.

По словам молодого человека, на одной из таких бесед ему показывали распечатку переписки из тематического чата, посвященных акции 14 февраля, где 11 студентов обсуждали место сбора и вероятное количество участников. Вартовчанин предположил, что общался он с сотрудниками Центра «Э» (Центра по противодействию экстремизму). О точно таком же визите силовиков в штатском рассказала и жительница Сургута. Ей тоже вручили повестку и пригрозили ответственностью за участие в акции протеста, не уточнив в какой именно. В полиции ХМАО на звонки журналиста URA.RU не ответили, но источник в правоохранительных органах объяснил, что попытки провести акции или «флешмобы с фонариками» будут пресекаться.

Провести в День святого Валентина акцию предложил сторонникам Навального его соратник Леонид Волков. Он призвал людей выйти во дворы, включить фонарик на телефоне, поднять его повыше и постоять так несколько минут, сделав фотографию для Instagram. 23, 31 января в ХМАО уже прошли акции в поддержку Навального.

Ранее URA.RU писало, что участников акции протеста из Сургута, которую силовики официально так и не признали несогласованной акцией в поддержку Навального, вызывают на допросы в полицию.