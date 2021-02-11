В мороз курганских школьников высадили из автобуса на трассу

Из автобуса в Шадринске высадили детей без маски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кондуктор в Шадринске (Курганская область) высадила детей из автобуса вечером в 20-ти градусный мороз. Девятилетним близнецам пришлось идти пешком по трассе. Причина в том, что у одного из детей не было маски. Об этом URA.RU рассказал руководитель АТИ администрации Шадринска Анатолий Шахов.

«Об этой истории мне стало известно из соцсетей. Мама детей возмутилась, что детям пришлось идти по трассе в темноте остановку. Домой они пришли замерзшие. Сейчас женщина написала заявление в полицию на действия перевозчика, в отделе полиции по делам несовершеннолетних дети дали показания», — пояснил Шахов.

Мама близнецов Рамиля Истомина рассказала URA.RU, что дети ехали из школы. Они сели в автобус №125 (идет с вокзала до села Ключи). Однако кондуктор увидела, что у одного из детей нет маски. «Кондуктор попросила выйти Савелия. Сабина вышла вместе с ним, так как не захотела оставлять брата одного», — уточнила Истомина.

Со слов Шахова, перевозчик сейчас отрицает, что в указанное время вез детей и тем более высаживал их. Нашлась даже свидетель. При этом со стороны Истоминых тоже есть свидетель, которая видела, как дети шли по трассе. Она и сообщила родственникам об этом.

«Ситуацию мы будет держать на контроле. Тем более в России сейчас обсуждают введение запрета высаживать детей из общественного транспорта. К контролю привлечем Курганскую областную думу», — отметил Шахов.

Получить комментарии шадринского перевозчика URA.RU не удалось. Телефоны, указанные в открытых данных, были заняты.