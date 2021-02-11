Бывший глава Сургута вернулся на работу в «Сургутнефтегаз»

Попов работал в «Сургутнефтегазе» еще до того, как стал мэром города Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бывший глава Сургута Дмитрий Попов, который несколько лет находился под следствием, а затем был оправдан судом по всем пунктам обвинения, вернулся на работу в компанию «Сургутнефтегаз», где он и работал до того, как возглавил Сургут. Об этом экс-политик рассказал URA.RU в рамках телефонного разговора.

«Да, буду работать в „Сургутнефтегазе“ в должности заместителя начальника по кадрам управляющего трестом СНТ-1. К работе приступаю с 15 января, то есть с понедельника», — заявил бывший градоначальник.

Попов обвинялся в превышении полномочий при продаже песка с дамбы сургутской ГРЭС и выплате субсидии совхозу «Северное». А также в злоупотреблении должностными полномочиями при покупке помещений для детского сада. Однако суд не увидел оснований для того, чтобы поддержать сторону обвинения и оправдал опального чиновника по всем пунктам обвинения. О том, что Попов вскоре после решения суда вернется в повестку, говорили инсайдеры URA.RU, они же делали предположение, что дорога в политику, по крайней мере в обозримом будущем, для него закрыта. Сам же чиновник не комментировал свои планы. Единственное его публичное заявление после суда касалось того, что он займется собственной реабилитацией.

Ранее URA.RU писало, что Попову грозило до 4,5 лет условного наказания, но после того, как восьмой арбитражный апелляционный суд признал законной сделку о продаже песка с дамбы сургутской ГРЭС, которую согласовал в 2016 году Попов, обвинять экс-мэра стало сложней. В итоге это и привело к признанию полной невиновности экс-главы.