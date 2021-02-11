Куйвашев сравнил уборку дорог в Екатеринбурге с 90-ми

Евгений Куйвашев заступился за главу Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за главу Екатеринбурга Алексея Орлова, которого обвиняют в плохой уборке снега. В Instagram глава региона предложил вспомнить 90-е годы, когда ситуация с уборкой в городе была еще хуже

«Конечно, качество городской среды — это один из самых значимых индикаторов работы любого главы. Именно поэтому больше всего дискуссий возникает по поводу эксплуатации дорог. Особенно зимой и в межсезонье, когда осадки и коммунальщикам, и горожанам немало хлопот доставляют. Не могу упрекнуть власти в Екатеринбурге в бездействии», — написал Куйвашев. Он предложил вспомнить историю города. «Если вы вспомните те же 90-е, посмотрите фотографии архивные, то поймете, что в принципе очень сильно требования к состоянию дорог поменялись», — отметил глава региона.

Также Куйвашев напомнил о ремонтах дорог, которые проходили в городе в последнее время. Он отметил, что в 2020 году муниципалитеты отремонтировали в полтора раза больше дорог, чем планировалось, то есть 183 километра, из которых 22 километра — по нацпроекту.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей Екатеринбурга возмутили слова врио мэра Алексея Орлова, что «снег полезен для урожая». Ранее прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова вынесла два представления врио мэра Алексею Орлову за плохую уборку улиц.