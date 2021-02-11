Куйвашев сравнил уборку дорог в Екатеринбурге с 90-ми

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за главу Екатеринбурга Алексея Орлова, которого обвиняют в плохой уборке снега. В Instagram глава региона предложил вспомнить 90-е годы, когда ситуация с уборкой в городе была еще хуже
«Конечно, качество городской среды — это один из самых значимых индикаторов работы любого главы. Именно поэтому больше всего дискуссий возникает по поводу эксплуатации дорог. Особенно зимой и в межсезонье, когда осадки и коммунальщикам, и горожанам немало хлопот доставляют. Не могу упрекнуть власти в Екатеринбурге в бездействии», — написал Куйвашев. Он предложил вспомнить историю города. «Если вы вспомните те же 90-е, посмотрите фотографии архивные, то поймете, что в принципе очень сильно требования к состоянию дорог поменялись», — отметил глава региона.
Также Куйвашев напомнил о ремонтах дорог, которые проходили в городе в последнее время. Он отметил, что в 2020 году муниципалитеты отремонтировали в полтора раза больше дорог, чем планировалось, то есть 183 километра, из которых 22 километра — по нацпроекту.
Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей Екатеринбурга возмутили слова врио мэра Алексея Орлова, что «снег полезен для урожая». Ранее прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова вынесла два представления врио мэра Алексею Орлову за плохую уборку улиц.
Подписывайтесь на URA.RU в