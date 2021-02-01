Жители Екатеринбурга возмущены словами мэра о сугробах для урожая

На Урал идут новые снегопады, а городские власти до сих пор не устранили последствия предыдущих Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жителей Екатеринбурга возмутили слова врио мэра Алексея Орлова, что «снег полезен для урожая». Читатели URA.RU отмечают, что улицы до сих пор не очищены от снега, выпавшего две недели назад, а на город идут новые снегопады.

«На улице Электриков у магазина «Магнит» застряла огромная фура… Снег не чистится совершенно, вообще по всем дорогам возле Электриков», — сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург в соцсети «ВКонтакте». «Его этой зимой вообще нигде не чистят. Хозяина нет в городе», — комментируют пользователи соцсетей.

В Кировском районе Екатеринбурга улицы настолько завалены снегом, что затруднен проезд транспорта, сообщают читатели URA.RU. «Улицы до сих пор не убраны, одна полоса дороги завалена снегом, на оставшейся полосе — колея», — рассказал читатель, проживающий на улице Мира. Глава Кировского района Александр Лошаков является фигурантом уголовного дела о мошенничестве с контрактами на содержание дорог.

Одна полоса на улице Мира полностью завалена снегом, на второй — колея. Коммунальщики не появлялись на этом участке больше недели читатель URA.RU

Поступают жалобы и из Октябрьского района. «Энгельса в районе Белинского вообще не чищена», — сообщают читатели. Как рассказали URA.RU в мэрии, городские власти готовятся к непогоде, мобилизовав городские коммунальные службы для борьбы с последствиями грядущих снегопадов. «Районным ДЭУ дано поручение о подготовке уборочной техники и запаса реагентов, а также корректировке графиков работы рабочих. Вчера уже разослали обращение к горожанам с просьбой по возможности не пользоваться личным автотранспортом», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова вынесла два представления врио мэра Алексею Орлову за плохую уборку улиц. На презентации своей программы развития города Орлов заявил, что «снег очень полезен для урожая». Так он отреагировал на претензии горожан. Орлов участвует в конкурсе по избранию главы Екатеринбурга.