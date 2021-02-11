В ЯНАО попытались согласовать митинг в тундре

Коммунистам в ЯНАО отказали в проведении митинга 23 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Захар Даньшин, первый секретарь ямальского районного отделения КПРФ, попытался согласовать митинг в тундре 23 февраля недалеко от села Яр-Сале. В уведомлении на главу Яр-Салинского муниципального образования Даньшин указал, что примерное количество участников составит 30 человек. Об этом корреспонденту рассказал сам политик.

«Желающих выйти и высказать свое мнение много, даже больше 30. Люди готовы были приехать из соседних поселков. Но нам отказали, ссылаясь на постановление губернатора, которое из-за пандемии запрещает проводить массовые мероприятия. Но власти же собирают массово людей и в тундру приезжают, когда им нужно про вакцину рассказать», — сообщает Захар Даньшин.

На вопрос корреспондента, готовы ли эти люди несанкционированно выйти высказывать свое мнение, в том числе и 14 февраля, член партии КПРФ сказал, что он против такого: «Не хочу подвергать никого такой опасности, не хочу, чтобы людей избили».

В администрации Яр-Салинского муниципального образования эту ситуацию прокомментировать оперативно не смогли. На звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что на обе акции в поддержку Алексея Навального, в ЯНАО никто не выходил. Согласовать, как сейчас, митинги не пытались.