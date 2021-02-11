Силовиков на улицах будет не больше обычного Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Полицейские в ХМАО будут вести скрытое наблюдение за типичными для городов местами скопления людей. Под особый контроль возьмут площади, набережные и скверы. Об этом на условиях анонимности URA.RU рассказал осведомленный силовик.

«Обычно на акциях протеста задействованы все силы и доступные средства: ОМОН, кинологи, „эшники“ (сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом — ред.), рядовые полицейские. 14 февраля будет иначе — на службу основная масса силовиков выйдет в гражданской одежде и из личных автомобилей будет наблюдать за набережными, скверами, площадями», — описывает план действий силовик.

Все опрошенные источники агентства в мэриях, силовых и специальных структурах, заявляют, что массовых акций с фонариками в ХМАО не будет, а нескольких человек, включающих подсветку на своих телефонах, задерживать не станут. «Сценарий будет как и 31 января — пока нет политических лозунгов или массовости — легализовывать флешмоб как акцию протеста, проводя задержания, задачи нет. Если ключевые персонажи все-таки попытаются организовать сторонников, то до места сбора они не дойдут, так как предыдущие акции позволили собрать полную картотеку активистов, они под контролем», — рассказал URA.RU представитель силового блока в мэрии крупного города ХМАО. Официально в полиции ХМАО на вопросы о работе 14 февраля не ответили — представители пресс-службы не отвечают на звонки URA.RU.

Провести в День святого Валентина акцию предложил сторонникам Навального его соратник Леонид Волков. Он призвал людей выйти во дворы, включить фонарик на телефоне, поднять его повыше и постоять так несколько минут, сделав фотографию для Instagram.

Ранее URA.RU писало, что до акции с фонариками 14 февраля, которую сторонники Алексея Навального анонсировали на территории России, силовики устроили серию «профилактических бесед» с жителями региона. Всем, кто когда-то попадал в поле зрения Центра «Э», рекомендовали не выходить из дома.