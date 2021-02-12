Политолог раскрыл, чем грозит России разрыв с Евросоюзом

Разрыв отношений с ЕС может привести к тяжелым последствиям для российской экономики. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
Ранее глава МИД Сергей Лавров прокомментировал отношения России и Европы. Говоря о возможных санкциях, которые могут ударить по российской экономике, Лавров отметил, что Москва может прекратить отношения с ЕС.
По словам Орлова, в случае разрыва отношений с ЕС, может произойти девальвация рубля. «Разрыв отношений отразится на курсе рубля, девальвация точно произойдет. Наша валюта зависит не только от нефти, но и от информационной повестки, сократятся инвестиции, сократится поддержка в целом», — сказал Орлов. Также по словам политолога, в случае разрыва отношений с ЕС, россиянам будет тяжело попасть за границу. По мнению Орлова, Евросоюз слишком активно играет в политику, пытаясь сделать Россию сговорчивой.
Кандидат политических наук Станислав Бышок уверен, что никаких последствий для России в данной ситуации не будет, так как сами разговоры о разрыве отношений с ЕС — это всего лишь игра на публику. «В дипломатии и международных отношениях то, что говорится на публику и то, что обсуждают на личной встрече, — две большие разницы. Все дипломаты при встрече обнимаются. Как только они оказываются на публике, начинаются гром и молния», — сказал Бышок. Он убежден, что ЕС никогда не разорвет отношения с Москвой.
Подписывайтесь на URA.RU в