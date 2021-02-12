Путин наградил гендиректора УГМК Андрея Козицына

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Подписание соглашения о строительстве ледовой арены для ДЮСШ между УГМК и администрацией Екатеринбурга. Екатеринбург, портрет, козицын андрей
Андрей Козицын награжден за мемориал Советскому солдату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын получит знак отличия «За благодеяния». Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Андрей Козицын удостоился знака отличия «за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату, уточняется в указе опубликованном на официальном сайте президента РФ. Вместе с гендиректором УГМК эту награду получили глава «Ассоциации юристов России» Владимир Груздев, руководитель ГБУ «Автомобильные дороги Москвы» Александр Орешкин и глава компании «Киевская площадь 1» Год Нисанов.

Ранее Андрей Козицын был награжден в числе благотворителей за борьбу с пандемией COVID. Фонд святой Екатерины, учредителями которого являются крупные уральские промышленники и предприниматели, потратил в 2020 году более 1,4 млрд рублей на социальные проекты, связанные с ликвидацией негативных последствий коронавируса. По инициативе учредителей фонда также была запущена гуманитарная программа для многодетных малообеспеченных семей и пенсионеров. Все учредители фонда в итоге стали лауреатами 11-й ежегодной премии «Человек года».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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