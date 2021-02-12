Путин наградил гендиректора УГМК Андрея Козицына

Андрей Козицын награжден за мемориал Советскому солдату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын получит знак отличия «За благодеяния». Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Андрей Козицын удостоился знака отличия «за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату, уточняется в указе опубликованном на официальном сайте президента РФ. Вместе с гендиректором УГМК эту награду получили глава «Ассоциации юристов России» Владимир Груздев, руководитель ГБУ «Автомобильные дороги Москвы» Александр Орешкин и глава компании «Киевская площадь 1» Год Нисанов.

Ранее Андрей Козицын был награжден в числе благотворителей за борьбу с пандемией COVID. Фонд святой Екатерины, учредителями которого являются крупные уральские промышленники и предприниматели, потратил в 2020 году более 1,4 млрд рублей на социальные проекты, связанные с ликвидацией негативных последствий коронавируса. По инициативе учредителей фонда также была запущена гуманитарная программа для многодетных малообеспеченных семей и пенсионеров. Все учредители фонда в итоге стали лауреатами 11-й ежегодной премии «Человек года».